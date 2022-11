Italien trauert um "Spumante-König" Gancia

(c) imago images/Yadid Levy

Vittorio Vallarino Gancia starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren. Seine Unternehmerdynastie hatte Mitte des 19. Jahrhunderts den italienischen Schaumwein erfunden.

Italien trauert um seinen "Spumante-König", den Unternehmer Vittorio Vallarino Gancia. Der Weinproduzent und Erbe einer piemontesischen Unternehmerdynastie, die Mitte des 19. Jahrhunderts den italienischen Schaumwein erfand und den Markennamen "Gancia" hervorbrachte, starb am Sonntag im Alter von 90 Jahren in der norditalienischen Stadt Asti, teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung mit.

Der 1932 geborene Vittorio Vallarino Gancia hatte sein Leben dem Familienunternehmen gewidmet, das sein Urgroßvater Carlo 1850 gegründet hatte, und hatte es zu internationalem Ruhm und Ansehen gebracht. Der aus Cuneo stammende Gründer Carlo Gancia war auf der Suche nach einem "italienischen Champagner", der genauso gut schmecken sollte wie sein französisches Pendant. Das Ergebnis seiner Arbeit war der "Spumante", ein Wein auf Muskatellerbasis mit süßerem Aroma als der Champagner. 2013 wurde das Unternehmen vom russischen Standard des Wodka-Magnaten Rustam Tariko erworben, der die Produktion in der piemontesischen Kleinstadt Canelli mit lokalen Trauben beließ. Heute wird der Gancia-Spumante in die ganze Welt exportiert.

"Mit Vallarino Gancia geht ein großer italienischer Unternehmer und ein wichtiges Stück piemontesischer Geschichte. Wir werden ihn immer für seine Kompetenz und seinen unternehmerischen Weitblick in Erinnerung behalten, mit dem er maßgeblich dazu beigetragen hat, das Beste aus unserem Land in die Welt zu tragen", sagte der Minister für Umwelt und Energiesicherheit, Gilberto Pichetto.

Für das Konsortium Alta Langa, in dem Vertreter von Schaumweinherstellern und Traubenproduzenten zusammengeschlossen sind, war Vittorio Vallarino Gancia "ein unersetzlicher Inspirator und ein großer Förderer: alle Weinproduzenten von gestern und heute verdanken ihm viel".

(APA)