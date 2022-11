Maßgeschneiderte Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsaspekt

Als Arrangeur von Projekt- und strukturierten Finanzierungen unterstützt die Raiffeisen Bank International Unternehmen mit individuell abgestimmten Finanzierungslösungen in der Umsetzung ihrer grünen Projekte und Investitionsvorhaben.

Um Wirtschaftsstrukturen und deren Industrieprozesse in eine klimaneutrale und umweltfreundliche Ökonomie zu transformieren, braucht es individuell abgestimmte Finanzierungslösungen. Das betrifft einerseits Investitionen in erneuerbare Energien als auch Lösungen zum effizienteren Einsatz von Energie, ressourcenschonendem Transport sowie Wasser- und Abfallmanagement. Gerade große Unternehmen kommen nicht umhin, sich mit nachhaltigen und grünen Finanzierungen zu beschäftigen. „Ein Großteil der Infrastrukturfinanzierungen, die wir begleiten, steht in engem Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsaspekt“, sagt Peter Marx, Leiter der Abteilung Project and Structured Finance von der Raiffeisen Bank International. „Dabei setzen wir einen starken Fokus auf erneuerbare Energien – wie Windkraft und Solarenergie – sowie transformative Infrastrukturprojekte und Investitionen in Energieeffizienz, und das vor allem in unseren Kernregionen in Zentral- und Osteuropa.“

Hierzu verfolgt die Raiffeisen Bank International eine klare Strategie, um diese zukunftsträchtigen Bereiche weiter auszubauen und damit einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu leisten. Basierend auf ihrem langjährigen Strukturierungs- und Industrie-Know-how in diesem Bereich können die Expertinnen und Experten der Raiffeisen Bank International Unternehmen über die Grenzen hinweg komplexe maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anbieten.

Die RBI unterstützt ihre Kunden in Österreich und CEE mit nachhaltigen Finanzprodukten. (c) Getty Images

Zielgerichtetes Kapital

Für die Umsetzung solch spezifischer Projekte benötigen Unternehmen oft zusätzliches Kapital. „Unsere Projektfinanzierung ermöglicht es ihnen, für ihr konkretes Vorhaben entsprechende Finanzmittel aufzustellen und mit dem zweckgebundenen Kapital das Projekt schließlich zu realisieren“, erklärt Marx. Bei Projektfinanzierungen wird der Schuldendienst generell ausschließlich aus Erträgen des spezifischen Projektunterfangens bedient. „Projektfinanzierungen werden zumeist für die Umsetzung von langfristigen Investitions- und Infrastrukturprojekten herangezogen“, erläutert der Experte. „Solche Projekte reichen von Fotovoltaik und Windkraftanlagen über den Bau verschiedenster Industrieanlagen bis hin zum Ausbau von Glasfasernetzen und Datencentern.“ Für größere Anschaffungen oder Investitionen in ihr Unternehmen bietet die Raiffeisen Bank International eine weitere Finanzierungslösung an.

„Aufgrund ihrer flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten bieten wir natürlich auch strukturierte Finanzierungen an, die eine gesamtheitliche Analyse der unternehmerischen Finanzstruktur berücksichtigen und damit ein maßgeschneidertes Finanzierungskonzept ermöglichen“, so Marx. Damit die weitere Entwicklung und das Wachstum von Unternehmen und Anlagevermögen gewährleistet werden, arbeitet die Raiffeisen Bank International gemeinsam mit ihren Kunden daran, solch individuelle Lösungen umzusetzen. Grüne und nachhaltige Finanzierungsmodelle mit attraktiven Konditionen helfen so, den Prozess des verantwortungsvollen Handelns in der Wirtschaft und Industrie voranzutreiben und den Weg in eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunft zu ebnen.