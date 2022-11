Ronaldo in Manchester: Ein Abgang ohne Stil

Statt als Held wird Cristiano Ronaldo vielen in England nun als egozentrischer Verlierer in Erinnerung bleiben.

Ausgerechnet in Manchester, also jener Stadt, in der Cristiano Ronaldo seine Weltkarriere einst gestartet hatte, ist diese am Sonntagabend zum Stillstand gekommen. In einem TV-Interview spricht der Portugiese das aus, was einzig und allein seine Kündigung bei Manchester United zur Folge haben kann.

Ronaldo warf seinem Noch-Arbeitgeber „Betrug“ im Zusammenhang mit seiner Person vor. Der 37-Jährige zog über nicht namentlich genannte Mitspieler her, vor Trainer Erik ten Hag habe er „keinen Respekt“. Dass er seinem vorherigen United-Coach und jetzigen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick absprach, überhaupt ein richtiger Trainer zu sein, mag zwar nicht der feinen englischen Art entsprechen, ist in dieser Sache aber noch das harmloseste Detail.