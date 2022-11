Auslage von queerem Vereinslokal in Graz beschädigt

In den vergangenen Monaten hätten Pöbeleien gegen den Verein „RosaLila" PantherInnen zugenommen, sagt Vorsitzender Joe Niedermayer.

Das Vereinslokal der RosaLila PantherInnen in Graz ist am Wochenende abermals beschädigt worden: Unbekannte Täter hatten in der Nacht auf Samstag - vermutlich gegen 2.00 Uhr - einen Gegenstand gegen die Auslage geworfen. Dadurch ging das Glas kaputt. Verletzt wurde niemand, allerdings war erst wenige Stunden davor eine Jugendgruppe in dem Lokal zusammengesessen. Schockiert zeigte sich daher Vorsitzender Joe Niedermayer in einer Videobotschaft in sozialen Netzwerken.

Niedermayer zufolge würden Hassverbrechen gegen die Queer-Community - also Schwule, Lesben, Bi-, Trans und Intersexuelle sowie queere Personen (LGBTIQ) - in Österreich zunehmen: In den letzten Monaten hätten Pöbeleien gegen den Verein, der sich für die Rechte von LGBTIQ-Personen einsetzt, zugenommen. Im August 2020 hatte es schon einmal mutwillige Beschädigungen am Lokal gegeben. Der Verein wolle sich allerdings nicht einschüchtern lassen: "Wir arbeiten jeden Tag mit vollem Engagement für die Queer-Community und das werden wir auch weiterhin ohne Unterbrechung tun. Es sind vor allem solche Hassverbrechen, die zeigen, wohin Unverständnis und 'alltägliche' Diskriminierungen führen können und dass es daher aktive Menschenrechtsarbeit braucht. Insofern werden wir uns weiterhin für zwingend nötige Aufklärung einsetzen und diese auch vorantreiben," so Niedermayer in einer Aussendung am Montag.

Niko Swatek, Klubobmann der steirischen NEOS, äußerte sich am Montag bestürzt: "Nach den Vorfällen von 2020 bin ich schockiert über diesen abermaligen Angriff auf einen zentralen Treffpunkt der Queer-Community. Es bestätigt sich wieder, dass die Stadt der Menschenrechte noch einen sehr weiten Weg zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft zu gehen hat." Die Pinken wollen mit einer finanziellen Unterstützung zur Reparatur des Schadens beitragen.

(APA)