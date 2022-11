Letzte Ausfahrt für Mick Schumacher

Junge Rennfahrerkarriere am Scheideweg: Mick Schumacher, 23.

Das Saisonfinale am Wochenende in Abu Dhabi ist wohl das vorerst letzte Formel-1-Rennen des 23-Jährigen. Die Strahlkraft seines großen Namens scheint verblasst und selbst seine Sponsoren-Mitgift ist nicht mehr gefragt.

São Paulo. Beim Haas-Rennstall formulieren sie wohl noch an der entsprechenden Pressemitteilung, getroffen wurde die Entscheidung über Mick Schumachers Formel-1-Karriere allerdings schon. Ob Gene Haas, der kalifornische Werkzeugbauer und Teambesitzer, weiter mit dem Sohn des Formel-1-Rekordchampions plant, wird noch vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi (Sonntag, 14 Uhr) verkündet werden, sehr wahrscheinlich ist es aber nicht.

Der Grand Prix am Wochenende in Brasilien könnte der letzte Sargnagel für den 23-Jährigen gewesen sein. Ein Auf und Ab wie die gesamte Saison des Deutschen: letzter Platz im Qualifying, dann beachtliche acht Plätze im Sprintrennen aufgeholt, am Sonntag dann als 13. im Ziel. Auch das keine wirkliche Bewerbung, vor allem kein finaler Coup, wie er Teamkollege Kevin Magnussen mit der sensationellen Poleposition gelang.