Keine Angst mehr vor dem Chlorhühnchen

(c) IMAGO/Chris Emil Jan�en (IMAGO/Chris Emil Janssen)

Lang galt Deutschland in EU-Handelsfragen als Blockierer. In der Not versucht die Regierung eine Kehrtwende – und sogar die Grünen machen mit. Warum?

Der deutsche Bundeskanzler hatte sich eine kurze Geschichte zurechtgelegt. Sie handelt von zwei Hamburger Freunden, die im Jahr 1840 nach Singapur reisten. Mit nur drei Schiffen begannen sie, mit Gewürzen, Seide, Baumwolle und Tee zu handeln. Die beiden wurden reich, ihr Unternehmen existiert noch heute und beschäftigt rund 1000 Menschen.

„Freier und fairer Handel kommt allen beteiligten Parteien zugute“, schloss Olaf Scholz (SPD) die Geschichte, die er am Montag bei einem Besuch in Singapur erzählte. „Er ist nach wie vor die Grundlage unseres Wohlstands.“

Es sind ungewöhnliche Worte für einen deutschen Sozialdemokraten, dessen Partei in den vergangenen Jahren erfolgreich Freihandelsverhandlungen wie das EU-US-Abkommen TTIP bekämpfte. Doch die Zeiten haben sich geändert: Berlin macht Druck.