Ukraine-Krieg: Tote in Polen lösen „Krisensituation“ aus

(c) APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD (KENZO TRIBOUILLARD)

Inmitten eines russischen Raketenangriffs auf die Ukraine schlugen Geschoße in Polen ein. Zwei Menschen starben. Die Hintergründe waren unklar. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief den nationalen Sicherheitsrat ein.

Am Dienstagabend erlangte das polnische Dorf Przewodów traurige Berühmtheit: Denn in dem Ort mit seinen nur 530 Einwohnern nahe der ukrainischen Grenze schlugen offenbar mehrere Raketen ein. Mindestenszwei polnische Staatsbürger starben. Damit schwappte der Krieg für einen Moment jedenfalls über die Grenze. Auf das Gebiet der Nato, deren Mitglied Polen ist. Erste Berichte gingen davon aus,dass es sich um russische Geschoße handelt. Womöglich um „verirrte Raketen“. Moskau stritt das ab. Es sprach von einer „Provokation“. Später hieß es, die Geschoße könnten auch Teile ukrainischer S-300-Flugabwehrraketen gewesen sein, die massive russische Angriffe am Dienstag abwehren sollten. Gewissheit gab es bis Redaktionsschluss nicht.

Der polnische Premier, Mateusz Morawiecki, berief eilig den nationalen Sicherheitsrat ein. Die Regierung stufte den tödlichen Zwischenfall als „nationale Krisensituation“ ein. Am Dienstagabend kursierten Bilder von einem Einschlagsort. Sie zeigtenTrümmerteile und wenn nicht alles täuscht einen umgestürzten Traktor-Anhänger. Polen zählt zu den entschlossensten Militärhelfern der Ukraine. Und es hat mehr ukrainische Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land.