Die Operation wird viel präziser

Professor Lukas Lusuardi, Leiter der Salzburger Universitätsklinik für Urologie und Andrologie, setzt bei Prostatakarzinom auf roboter-assistierte Chirurgie.

An Prostatakrebs erkranken jedes Jahr in Österreich mehr als 5000 Männer. Wie macht sich der Krebs bemerkbar?

Lukas Lusuardi: Das Prostatakarzinom ist die mit Abstand häufigste Tumorerkrankung des Mannes und liegt bei der Letalität hinter dem Lungenkarzinom an zweiter Stelle. Jeder siebte Mann erkrankt im Laufe des Lebens an einem Prostatakarzinom. Oftmals spürt man den Krebs nicht. Umso wichtiger ist die frühe Erkennung, denn dann ist Prostatakrebs zu mehr als 90 Prozent gut behandelbar.

Männer nehmen die Vorsorgetermine in Österreich seltener als Frauen wahr. Welche Konsequenzen hat das und welche Vorsorgeuntersuchungen sollten unbedingt wahrgenommen werden?

Ja, leider ist der Mann laut Studien im Vergleich zur Frau ein Vorsorgemuffel. Die Statistik der Deutschen Gesellschaft der Urologie besagt, dass gerade einmal 15 Prozent der Männer die Vorsorgeuntersuchung wahrnehmen. Ab einem Alter von 45 sollte jeder Mann beim Urologen oder Hausarzt einen PSA-Test zur Früherkennung machen – das ist eine einfache Blutabnahme zur Kontrolle der Prostata.

Wie lässt sich Prostatakrebs behandeln, wenn er diagnostiziert wurde?

Wird ein Prostatakarzinom im frühen Stadium erkannt, gibt es mehrere Möglichkeiten zur Behandlung, je nachdem, wie aggressiv das Karzinom ist, begonnen von der Strategie der aktiven Überwachung im Falle eines nicht aggressiven Karzinoms. Hier wird regelmäßig biopsiert. Ist das Karzinom aggressiver, kommen als invasive Therapien entweder der chirurgische Eingriff oder die Strahlentherapie infrage. Beide Optionen können für den Patienten sinnvoll sein, durch eine gemeinsame Entscheidung von Ärzt:in und Patient kann der beste Weg gefunden werden.

Inzwischen bieten viele Spitäler auch eine roboter-assistierte Operation an, um ein Prostatakarzinom zu entfernen. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Methode gemacht?

Wir wenden mit dem DaVinci-Operationssystem* die modernste Technologie der Prostatachirurgie an. Ich möchte um keinen Preis mehr darauf verzichten. Die roboter-assistierte Chirurgie kann für Patient:innen und Operateur:innen in vielen Bereichen große Vorteile bieten: Die Operation ist sehr präzise durchführbar. Durch den minimalinvasiven Eingriff kann die Gefahr von Blutungen reduziert werden, Patient:innen können weniger Schmerzen haben und können rasch in übliche Routinen zurückkehren, weil die Wundfläche am Bauch und im Körper gering sind. Die Operateur:innen haben den Vorteil, dass sie mit dem endoskopischen Auge direkt Kontakt zum Organ in 3-D-HD-Auflösung haben – mit einer bis zu zehnfachen Vergrößerungsmöglichkeit. Damit lassen sich kleine Strukturen wie Lymphgefäße oder Nerven erkennen. Die Operation kann für Operateur:innen körperlich weniger anstrengend sein. Ich sitze in einem ergonomischen Stuhl an der Konsole und blicke auf einen riesigen Monitor. Durch die geringere physische Belastung sinkt das Fehlerpotenzial und die Qualität der Ausführung steigt.

Welches Verbesserungspotenzial haben roboter-assistierte Operationssysteme?

Minimalinvasive Operationen haben gegenüber der offenen Operation u. a. den Vorteil, dass sie nur kleine Wunden verursachen. Diese heilen im Optimalfall schnell. Derzeit benötigt man für eine Prostatektomie mit dem Operationssystem noch vier Einstichstellen für die Instrumenten-Arme des Systems und das Endoskop. Eine Operation, die noch weniger invasiv ist – zum Beispiel indem es nur noch einen einzigen Zugang benötigt –, wäre aus meiner Sicht daher noch schonender für den Patienten. Weiter geforscht wird derzeit auch an Möglichkeiten, Kontrastmittel während der Operation zu nutzen, um zum Beispiel Tumore aufzuspüren oder den Blutfluss zu kontrollieren. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und Datensammlungen kann die Lernkurve der roboter-assistierten Operation auch ständig optimiert werden.

Weitere Informationen: www.intuitive.com

*„da Vinci-Operationssystem“ bezeichnet die Endoskopie-Instrumentensteuerungssysteme von Intuitive Surgical („da Vinci X-“ und „da Vinci Xi-Chirurgiesysteme“).

Patienten sollten ihren Arzt konsultieren, um zu entscheiden, ob ein roboter-assistierter Eingriff im individuellen Fall geeignet ist und um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, die die Vorteile und Risiken berücksichtigt.