Endlose Monate wurde über Schulschließungen gestritten, nun gibt der Gesundheitsminister - am Rande - ein deutliches Urteil ab.

Als vor der deutsche Gesundheitsminister vor rund zwei Wochen die Schließung der deutschen Kindergärten in der Pandemie unnötig nannte, war das doch eine Überraschung. Man hätte sich geirrt, die geschlossenen Tore wäre nicht nötig gewesen. Ein Minister, der einen gravierenden Fehler zugibt? In Österreich wird man so etwas nicht hören, könnten sich manch eine gedacht haben. Nun aber genau das. Quasi am Rande, in einem kleinen, eingespielten Interview zur Frage, wie es den jungen Menschen psychisch geht, machte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sogar ein noch größeres Eingeständnis.