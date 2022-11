US-Chipkonzern Lam Research übernimmt Salzburger Semsysco

Der Salzburger Konzern entwickelt spezielle Maschinen und Anlagen in der Halbleiterindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er soll jedoch mehrere hundert Millionen Euro betragen.

Der an der Nasdaq gelistete US-Chipkonzern Lam Research hat das Salzburger Unternehmen Semsysco mit rund 200 Mitarbeitern übernommen. Die Salzburger entwickeln spezielle Maschinen und Anlagen für die Halbleiterindustrie. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, er soll jedoch mehrere hundert Millionen Euro betragen, berichtet der „Kurier“ in seiner Onlineausgabe.

Lam Research, gegründet 1980 im Silicon Valley, ist einer der größten Zulieferer in der globalen Halbleiterindustrie. Die Prozess-Maschinen und Anlagen fertigen aus Siliziumscheiben die Mikrochips, die dann in viele Bauteile eingesetzt werden. In Österreich ist der US-Konzern seit 2008 durch die Übernahme der SEZ (Semiconductor-Equipment Zubehör) in Villach präsent, wo rund 600 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Mit der Übernahme erweiterte Lam laut Aussendung seine Kompetenzen im Bereich des Advanced Packaging, das für hochmoderne Logikchips und auf Chiplets basierende Lösungen für High Performance Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und andere datenintensive Anwendungen ideal geeignet ist. Dank der Anlagen von Semsysco könnten Chiphersteller ihre Ausbeute erheblich steigern und den Ausschuss reduzieren.

Mit Lam Research erhält Semsysco Zugang zum weltweiten Vertriebs- und Servicenetz des US-Partners. "Das ist eine große Chance, österreichische Technologie weltweit in großem Umfang zu verkaufen, was auch für die Mitarbeiter von Semsysco vorteilhaft wäre", sagte Semsysco-Mitgründer und Firmenchef Herbert Ötzlinger im Vorfeld der Übernahme. "Es ist nicht geplant, Produktionstätigkeiten aus Österreich weg zu verlagern", versicherte der Firmenchef Ende Oktober. Aktuell sind in Salzburg rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, eine weitere Niederlassung befindet sich in Singapur.

