Die besten Reiseziele des „Lonely Planet“ 2023

Entspannung, Abenteuer, Party oder gutes Essen - die Gründe, sich auf Reisen zu begeben sind vielfältig. Den verschiedenen Beweggründen trägt auch die Liste der Reiseziele für 2023 Rechnung.

Lange schon hat der Reiseführer „Lonely Planet“, der mit authentischen, lokalen und vor allem günstigen Reisetipps in die Ferne locken möchte, dem zwar traditionsreichen, aber deutlich gediegeneren Konkurrenten „Baedecker“ den Rang als beliebtester Reisebegleiter abgelaufen. Jugendlicher Innovationssinn scheint auch die Inspiration für die heuer zum 18. Mal veröffentlichte Rangliste von Reisedestination geliefert zu haben. Zum ersten Mal ist diese nicht einfach nur eine Rangliste, sondern ein Konglomerat an Kategorien, die an Instagram-Hashtags erinnern: Die besten Urlaubsdestinationen des kommenden Jahres gibt es also zweckgebunden für die Tätigkeitsfelder „eat“, „learn“, „journey“, „unwind“ und „connect“.

Präsentiert werden Reiseziele, die einerseits überraschen, andererseits laufende Trends abbilden sollen. „Dieses Jahr wollten wir etwas wirklich Neues ausprobieren und zeigen, wie Reisende einerseits eine bestimmte Destination wollen und andererseits eine ganz bestimmte Erfahrung suchen“, erklärt Nitya Chambers, leitende Redakteurin bei „Lonely Planet“. Ausgewählt werden die prämierten Destinationen in einem langwierigen Prozess, der fast ein Jahr dauert und das weltweite Netzwerk an Autorinnen und Autoren des Verlags miteinbezieht.

Kulinarisches Reisevergnügen

In der Kategorie „eat“ werden die Reiseempfehlungen für das kommende Jahr von der italienischen Region Umbrien angeführt: In Italien isst man schließlich überall gut. Überraschender sind da eher die südamerikanischen Destinationen. Die peruanische Hauptstadt Lima wird unter kulinarischen Auskennern schon länger als In-Destination gehandhabt. Die Hauptstadt Uruguays, Montevideo, hingegen profiliert sich immer mehr als Weinstadt.

Ebenfalls auf der Liste steht Kuala Lumpur. Die Hauptstadt Malaysiens gilt als Mekka des Streetfoods, von Fischsuppe bis Curry. Als interessante Alternative zu Tokio wird schließlich die japanische Stadt Fukuoka empfohlen.

Reisen um des Reisens willen

Wer sich um des Reisens willen in die Ferne begibt, sich quasi den Weg zum Ziel macht, auch der wird auf der Liste des „Lonely Planet“ in der Kategorie „journey“ fündig. Darunter befinden sich einige noch relativ unentdeckte Reiseziele, etwa das erst seit 2022 wieder für Touristinnen und Touristen zugängliche zentralasiatische Bhutan oder die Republik Sambia im südlichen Afrika, bekannt für das Naturschauspiel der Victoriafälle und seine atemraubende Tierwelt.

Ebenfalls eine Reise wert sei die Route von Istanbul nach Sofia, die ostkanadische Provinz Nova Scotia, Westaustralien oder der kolumbianische Nationalparks.

Urlaubs-Lektionen

Wissbegierigen sei die Reisekategorie „learn“ ans Herz gelegt, hier stößt man auf besonders viele europäische Städte, etwa das südfranzösische Marseille oder das ostdeutsche Dresden. Die britische Stadt Manchester überzeugt mit einer Vielzahl an Galerien, Kunstschauplätzen und einem jährlichen Kulturfestival.

Der US-amerikanische Bundesstaat New Mexico hat es aufgrund seines Spitznamens „Land of Enchantement“ in das Ranking geschafft. Hier lässt sich besonders über die indigene Geschichte des Landes lernen.

Unterwegs loslassen

Wer auf der Suche nach der Destination für das nächste Yoga-Retreat ist, der wird in der Kategorie „unwind“ fündig. Wer sich am liebsten bei tropischen Temperaturen entspannt, dem werden die karibischen Inseln Jamaika und Dominica empfohlen.

Neben Jordanien wird auch eine europäische Insel empfohlen, nämlich Malta. Die indonesische Inselgruppe Raja Ampat lockt mit unberührter Natur und einem großen Korallenriff.

In Verbindung treten

Wem eher nach Trubel als nach abgelegener Natur zumute ist, der findet sich wohl am ehesten in der Reisekategorie „connect“ ein Urlaubsziel. Die Hauptstadt des US-Bundesstaates Idaho, Boise, wird hier etwa genauso empfohlen, wie eine Reise ins australische Sydney, bekannt für seine freundlichen Bewohner.

Um mit Einheimischen in Verbindung zu treten, eignet sich Albanien anscheinend genauso gut wie Alaska, das südamerikanische Guyana oder die ghanaische Hauptstadt Accra.

(chrima)