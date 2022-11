WM 1: Wie das kleine Katar so mächtig werden konnte

Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Das Land im mittleren Osten schert sich kaum um Menschenrechte und spielt sich mit Gas und Geld in den Vordergrund. Wir klären in dieser Folge mit Christine Mayrhofer und David Freudenthaler, wie Katar zu seinem Reichtum gekommen ist und wie es sich politisch positioniert.

Gast: David Freudenthaler

Host: Anna Wallner

Interviewerin: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Georg Gfrerer

Credits: YouTube/ZDFzeit

