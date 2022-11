Der antike Götterkult wird zur TikTok-Religion

(c) NurPhoto via Getty Images (NurPhoto)

Ein merkwürdiger spiritueller Trend springt von den USA nach Europa über: die Verehrung von Göttern der klassischen Antike. Warum Hausaltäre für Apollo und Co. boomen und zwei römische Kaiser eine Hauptrolle dabei spielen.

„Ich liebe meine Götter so sehr, sie sind die Welt für mich. Wie könnte ich ohne sie leben!“ Dazu eine Apollo-Statuette, von Herbstlaub und Kerzen umgeben. Solches postet @hellenismos, 16-jährige US-Amerikanerin mit 14.800 Followern, auf TikTok. Eine andere Userin betet auf dem Weg ins Spital panisch zu Apollo. Eine weitere läuft in klassisch-antik anmutendem Gewand Tempelstufen hinauf – und erklärt dann „meine Religion“. @leonord, ein junger Franzose, rät, wie man „seine Schutzgottheit“ am besten aussucht, an unzähligen Hausaltären hört man Gebete singen. Und der junge Mann mit dem Usernamen „Pharmakis“ bittet um Respekt: Der hellenische Polytheismus sei eine wirkliche Religion.

Ähnliches findet man jetzt zuhauf auf dem sozialen Netzwerk TikTok.