Warum noch immer Maskenpflicht in der U-Bahn?

Die Anti-Covid-Maßnahmen in Wien sind in der aktuellen Phase der Pandemie überflüssig streng.

Es freut den Wiener, wenn er Worte seines Bürgermeisters in einer großen deutschen Zeitung liest. Und so freute er sich auch über den Titel des „Welt“-Interviews mit Michael Ludwig: „Wir müssen achtsam bleiben“. Tatsächlich, das müssen wir, in allen Lagen des Lebens. Auch in der Corona-Pandemie. In dieser seien „wir“, so Ludwig, „konsequenter als der Rest des Landes“: „Wir sind das einzige Bundesland, in dem Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln besteht.“

Stolz klingt das. Doch man darf den Stolz hinterfragen – und die Notwendigkeit der „konsequenten“ Prolongierung der Maskenpflicht, gerade wenn man die Anti-Covid-Maßnahmen, auch die FFP2-Maske, grosso modo als notwendig empfunden und verteidigt hat. Bei der Maskenpflicht fällt einem das jetzt schon schwer, in der Spätphase der Pandemie, die sich zusehends zur Endemie entwickelt. Der Vergleich mit der Situation in Landeshauptstädten – in deren Verkehrsmitteln es ja durchaus auch dicht werden kann – und in Städten anderer Länder spricht nicht für einen nennenswerten Effekt der Maske: Die Fallzahlen in Wien sind nicht niedriger als anderswo. Nein, das liegt nicht daran, dass anderswo die „Dunkelziffer“ häufig ist: Auch die Zahl der Spitalseinweisungen wegen Corona ist in Wien nicht untypisch niedrig.

Aber Vorsicht kann doch nie schaden, sicher ist sicher? Mag sein. Doch das kann jeder für sich entscheiden. Es ist gewiss keine arge Grausamkeit, eine Maske aufsetzen zu müssen, doch der Zwang dazu ist unnötig. Und eine liberale Gesellschaft sollte Zwang tunlichst vermeiden. Auch um glaubwürdig zu sein, wenn er einmal notwendig sein sollte. Was er während der Deltawelle war.