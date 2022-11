Die WM der Schande (2): Darf man sich auf diese Fußball-WM freuen?

Am Sonntag beginnt die Fußball-WM in Katar. Wie viel bleibt vom Sport bei all der Kritik am Austragungsland? Wird sie doch noch die „beste WM aller Zeiten", wie sich das die Fifa gewünscht hat? Markku Datler und Christoph Gastinger aus dem Sportressort der "Presse" sprechen über die sportliche Seite der Wüsten-WM, wie viel Sinn ein Boykott machen würde und sie verraten, wer ihr Finalfavorit ist.

Gast: Markku Datler, Christoph Gastinger

Host: Anna Wallner

Schnitt: Audiofunnel/Alexander Weller



