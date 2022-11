Formel 1: Schumacher-Aus bei Haas besiegelt

Mick Schumacher wird kommendes Jahr nicht mehr für den US-Rennstall fahren, sein Cockpit erhält Nico Hülkenberg.

Mick Schumacher bekommt beim amerikanischen Rennstall Haas keinen neuen Vertrag und steht nach nur zwei Jahren vorerst vor dem Aus als Stammpilot in der Formel 1. Das US-Team gab am Donnerstag die Trennung vom 23-jährigen Deutschen mit Saisonende bekannt. Sein Nachfolger wird Landsmann Nico Hülkenberg, wie Haas kurz darauf vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi mitteilte. Zweiter Fahrer ist der Däne Kevin Magnussen.

Schumacher erklärte, dass er dafür kämpfen werde, in die Startaufstellung zurückzukehren. "Mein Feuer brennt für die Formel 1", sagte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher. "Es war manchmal holprig, aber ich habe mich stetig verbessert, viel gelernt und weiß jetzt sicher: dass ich einen Platz in der Formel 1 verdiene. Das Thema ist für mich alles andere als abgeschlossen", erklärte er. In 21 Rennen der laufenden Saison hat er bis dato 12 Punkte gesammelt und liegt damit in der Fahrerwertung auf Platz 16.

(APA/dpa)