Was Linz mit dieser umstrittenen Fußball-WM verbindet

Wenn am Sonntag die Fußball-WM in Katar angepfiffen wird, weht auch Wehmut – durch Linz. Denn bei Team Katar spielt Almoez Ali, der einst das Lask-Trikot getragen hat. Erinnerungen werden auch wach bei Kroatien-Spielen. Salzburgs Legionär Luka Sučić und auch Chelsea-Star Mateo Kovačić wurden in Linz geboren. Freilich wäre es noch emotionaler, würden Linzer mit dem Nationalteam bei der WM mitspielen, doch daraus wird nichts. Aber das ist 2023 zu erwarten: In der neuen Lask-Arena wird das ÖFB-Team im Rahmen der EM-Qualifikation spielen.