Aus dem Alltag eines Lehrers

Hannes Eichsteininger

Geboren 1971 in Ried im Innkreis. Studium der Geschichte in Salzburg. Schulbuchautor, Erwachsenenbildner, Referent für Bibeln, Experte für theologische Frühdrucke des 16. Jahrhunderts. Er schreibt zu pädagogischen und historischen Themen und macht Medienarbeit mit Jugendlichen. Zuletzt erschienen: „Lehrer werden in Österreich“ (Epubli Verlag, Berlin).