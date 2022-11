Türkis-Grün-Blau siegt gegen die Wiener SPÖ mit 5:2

Speed-Harmonie im Wiener Rathaus - bevor es kracht. Die Opposition hat sich in fast allen Punkten bei der U-Kommission zur Wien Energie durchgesetzt. Start ist am 2. Dezember. Ab dann stehen die Zeichen auf Konfrontation.

Endstand: 5:2 im Match Türkis-Grün-Blau gegen Rot-Pink. So könnte verkürzt ausgedrückt ein Gutachten zur U-Kommission Wien Energie zusammengefasst werden. Es liegt der „Presse“ vor.

Damit kann die Arbeit an der politischen Aufarbeitung rund um die kurzfristigen Liquiditätsprobleme der Wien Energie laut SPÖ am 2. Dezember beginnen. Das mit 15. November datierte neun Seiten umfassende Gutachten hatte im Auftrag von Gemeinderatsvorsitzendem Thomas Reindl (SPÖ) zu klären, welche Fragen überhaupt zugelassen sind. Die Aussagen sind eindeutig. Fünf der von der SPÖ inkriminierten Punkte des Oppositions-Antrags sind für den Vorsitzenden der Kommission Martin Pühringer vom Verwaltungsgericht Wien rechtlich o.k.

Einer wird nur zum Teil zugelassen: Lediglich die Bestellung der Aufsichtsräte der Wiener Stadtwerke inklusive deren Tochter Wien Energie ist erlaubt - und nicht aller, wie die Opposition im Überschwang verlangt hatte.