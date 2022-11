„Ohne legale Migration geht es nicht“

Dubravka Šuica, Vizepräsidentin der EU-Kommission und für Demografie zuständig, mahnt zu mehr Offenheit.

Angesichts der jüngsten Zahlen aus dem UN-Bericht über die Weltbevölkerung ist für Dubravka Šuica, Vizepräsident der Europäischen Kommission und in dieser für die Themen Demografie und Demokratie zuständig, eines klar: „Ohne legale Migration bin ich mir nicht sicher, ob wir in Europa an der Spitze bleiben können.“ Im Gespräch mit der „Presse“ begründet die frühere Europaabgeordnete für die Europäische Volkspartei und einstige Bürgermeisterin von Dubrovnik dies mit dem Hinweis auf die niedrigen Geburtenraten (Kinder pro Frau im gebärfähigen Alter) in allen Mitgliedstaaten: „Wenn ein Land seine Bevölkerung auf natürliche Weise reproduzieren will, braucht es eine Geburtenrate von 2,1. In Europa liegen wir bei 1,5. Langfristig ist Migration der einzige Weg, da bin ich mir sicher. Man kann nämlich die Geburtenrate nicht unmittelbar von 1,5 auf 2,1 erhöhen.“