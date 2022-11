Nancy Pelosi gibt Führung der Demokraten im US-Repräsentantenhaus ab

(c) APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA (CHIP SOMODEVILLA)

Damit macht sie Platz für eine jüngere Führungsgeneration in der Partei. Im Kongress will Nancy Pelosi bleiben.

Nancy Pelosi zieht sich als Vorsitzende der Demokraten im US-Repräsentantenhaus zurück. Ihren Rücktritt erklärte sie in einer Rede am Donnerstag, einen Tag nachdem die Republikaner bei den "Midterm"-Wahlen eine knappe Mehrheit erreicht hatten. Sie war die erste Frau, die dieses einflussreiche Amt innehatte.

Pelosi, die bereits zweimal Sprecherin des US-Repräsentantenhauses war, werde aber Abgeordnete im Kongress bleiben. Der Abgeordnete Hakeem Jeffries aus New York könnte versuchen, ihren Platz als Spitzenkandidat der Demokraten im Repräsentantenhaus einzunehmen. Jeffries wäre der erste Schwarze Abgeordnete, der eine der Fraktionen der beiden großen Parteien im Kongress anführt.

Pelosi, die 2007 ihre erste Amtszeit als Sprecherin begann, wurde in den letzten Jahren von jüngeren Demokratinnen und Demokraten im Repräsentantenhaus unter Druck gesetzt, ihre Macht abzugeben. Sie war die ranghöchste und mächtigste gewählte Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten, bis Kamala Harris im Januar 2021 Vizepräsidentin wurde. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses ist die zweite in der Nachfolge der Präsidentschaft.

Jüngste Entwicklungen

Nach einem Sieg im Senat haben die Demokraten von US-Präsident Joe Biden bei den Kongresswahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Die Mehrheit ermöglicht den Republikanern, Gesetzesvorhaben des demokratischen Präsidenten Joe Biden zu behindern. Pelosi hat in den letzten Jahren eine zentrale Rolle dabei gespielt, die Gesetzgebungsagenda Bidens durch den Kongress zu bringen. Zuvor tat sie dies für den demokratischen Präsidenten Barack Obama. Sie half bei der Verabschiedung von Obamas Gesundheitsgesetz aus dem Jahr 2010 sowie bei der Ausweitung der Infrastruktur- und Klimaausgaben unter Biden. Sie stand auch dem Repräsentantenhaus vor, als dieses zweimal ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einleitete, und war regelmäßig Zielscheibe der Kritik von konservativen US-Amerikanerinnen und Amerikanern.

In den letzten Tagen hatte in 82-Jährige erklärt, dass etwa der Angriff auf ihren Ehemann Paul am 28. Oktober durch einen politisch motivierten Eindringling in ihrem Haus in San Francisco ihre Entscheidung beeinflussen würden, ob sie ihre Führungsrolle beibehalten wolle. Ihre Entscheidung wurde in den USA mit Spannung erwartet.

Am 30. November werden die Demokraten im US-Repräsentantenhaus über ihren neuen Vorsitzenden abstimmen.

(Reuters)