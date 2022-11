Russland am Pranger wegen MH-17-Abschuss

Angehörige von MH-17-Opfern vor dem Denkmal für den Abschuss am Amsterdamer Flughafen Schiphol.

Rebellen schossen über der Ostukraine 2014 eine malaysische Boeing ab. 298 Menschen starben. Nun erhielten zwei Russen und ein Ukrainer - in Abwesenheit - lebenslange Haft.

Den Haag. Dreimal lebenslang, ein Freispruch. So lautet das Urteil des niederländischen Strafgerichts zum Abschuss der Boeing 777 der Malaysia Airlines auf dem Flug MH 17 Amsterdam–Kuala Lumpur über der Ostukraine, bei dem am 17. Juli 2014 298 Menschen starben. „Es war Mord, der Abschuss wurde planmäßig vorbereitet“, sagte der vorsitzende Richter, Hendrik Steenhuis, in der mehr als zweistündigen Urteilsbegründung.

Angeklagt waren vier Männer: Igor Girkin, Sergey Dubrinski, Oleg Pulatow, alle mit russischer Nationalität, sowie Leonid Chartjenko, ein ukrainischer Rebell, der in der prorussischen Region Donezk für die Unabhängigkeit von der Ukraine kämpfte. Pulatow wurde freigesprochen, weil ihm nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass er unmittelbar am Abschuss beteiligt war. Die anderen haben laut Urteil vorsätzlich und planmäßig den Abschuss der Boeing vorbereitet. „Sie haben die russischen Buk-Raketen (ein Flugabwehrsystem, Anm.) von Russland in die Ukraine gebracht.“ Sie seien für den Abschuss mit diesen voll verantwortlich.