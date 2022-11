Mindestens 22 Tote bei Brand im Gazastreifen

Palästinensischen Medien zufolge seien auch Kinder unter den Opfern, viele weitere Menschen seien verletzt. Die Hintergründe seien noch unklar.

Bei einem Wohnhausbrand in einem Flüchtlingslager im Gazastreifen sind palästinensischen Medienberichten zufolge mindestens 22 Menschen getötet worden. Wie die Nachrichtenagentur WAFA am Donnerstagabend berichtete, sollen unter den Toten auch mehrere Kinder sein. Zahlreiche Menschen seien verletzt worden. Das Feuer sei demnach in einer Wohnung in Jabalia ausgebrochen und habe auf den Rest des Gebäudes übergegriffen. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

(APA)