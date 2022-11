Liechtenstein, ein starker Finanzplatz

Drucken

Hauptbild • Liechtenstein, ein Land mit Triple-A-Rating • (c) Getty Images

Besonders in wirtschaftlich volatilen Zeiten, die noch dazu von multiplen Krisen geprägt sind, bekommen Werte wie Stabilität, Sicherheit und Kontinuität besondere Bedeutung. Werte, wie sie Österreichs kleines Nachbarland Liechtenstein in hohem Maße verkörpert und damit für österreichische Investoren immer interessanter wird. Dank seiner Lage im Herzen Europas bietet der Finanzplatz seinen Kunden umfassenden Marktzugang zur EU ebenso wie zur Schweiz.

Die Banken in Liechtenstein setzen in ihrem Kerngeschäft der internationalen Vermögensverwaltung auf langfristiges Wachstum. Ihr Ziel, festgeschrieben in der „Roadmap 2025“, lautet, einen wertvollen Beitrag zur nötigen Transformation der globalen Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und gleichzeitig Mehrwert für anspruchsvolle Kunden zu schaffen.