Spark Art Fair: Wiener Kunstmesse bekommt neue Führung

Die Termine der Spark Art Fair für 2023 sind fixiert. Auch die neue Geschäftsführung sowie Kuratoren sind ausgewählt, erfuhr die „Presse am Sonntag“. Der Gründer der Messe, Renger van den Heuvel, will nun ganz aussteigen.

Die Spark Art Fair wird es Gerüchten zum Trotz auch nächstes Jahr geben. Inzwischen steht der Termin fest: Sie wird vom 24. bis 26. März in der Wiener Marx Halle stattfinden, allerdings unter vollkommen neuer Führung. Im September kursierten erste Gerüchte vom möglichen Ende der Kunstmesse in der Branche. Anfang Oktober platzte dann die Bombe: Initiator Renger van den Heuvel habe die Geschäftsführung abgegeben und sei in den Aufsichtsrat gewechselt, erfuhr damals die „Presse am Sonntag“. Diese Woche wurden Galerien über die neue Leitung und organisatorische Details informiert. Der „Presse am Sonntag“ wurde ein entsprechendes Schreiben zugespielt.