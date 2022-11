Prozess-Neuauflage: Strache erneut wegen Prikraf vor Gericht

(c) Helmut Fohringer, APA

Der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Straflandesgericht in Wien.

Hat sich der Ex-FPÖ-Chef der Bestechlichkeit schuldig gemacht? Ja, urteilte eine Richterin. Widersprüchlich, meinte das Oberlandesgericht. Die Folge: Der Prozess wird ab heute wiederholt - Chats inklusive. Die „Presse“ berichtet live.

Eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten setzte es im August 2021 für den früheren Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Der Grund: Richterin Claudia Moravec-Loidolt sah es als erwiesen an, dass er sich der Bestechlichkeit schuldig gemacht habe. Zugleich fasste Walter Grubmüller, Eigentümer der Privatklinik Währing, wegen Bestechung zwölf Monate aus. Beide Angeklagten kündigten „volle Berufung“ an. Und hatten Erfolg: Das Oberlandesgericht hob die Verurteilung auf und ordnete die Wiederholung des Verfahrens an. Die Begründung: Das Ersturteil sei widersprüchlich, entlastende Chatnachrichten seien nicht ausreichend gewürdigt worden.

Worum geht es? Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, konkret die Oberstaatsanwälte Bernhard Weratschnig und Silvia Thaller, halten Strache vor, sich über die Maßen für die Aufnahme der Privatklinik Währing in den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds, kurz Prikraf, stark gemacht zu haben, um Leistungen direkt mit den Sozialversicherungen verrechnen zu können – zuerst als Oppositionspolitiker, dann als Vizekanzler. So habe es im Frühjahr und Sommer 2017 erst einen blauen Initiativantrag, dann eine Pressekonferenz samt Aussendung zum Thema gegeben. Der Fonds solle „für alle Privatkliniken“ geöffnet werden, wurde propagiert. Nachdem die FPÖ im Dezember 2017 in die Bundesregierung gekommen war, folgte Ende 2018 eine Gesetzesänderung zugunsten der Privatklinik – einschließlich einer Erhöhung des Fonds. Grubmüller habe sich dafür revanchiert, der FPÖ 2016 und 2017 erst 2000, dann 10.000 Euro gespendet und das Ehepaar Strache 2018 nach Korfu eingeladen.

„Freundschaftlich verbunden“, aber „nicht schuldig“

„Nicht schuldig“, konterten die beiden Angeklagten vehement. Zum Ersten sei Strache 2018 gar nicht auf Korfu gewesen, sondern 2016. Zum Zweiten seien die 10.000 Euro eine Spende „aus Überzeugung“ gewesen – und auch im Rechnungshofbericht transparent gemacht worden. Denn, so Grubmüller: Er sei von der SPÖ, deren Mitglied er war, enttäuscht gewesen und habe sich deshalb der FPÖ zugewandt.

Strache gab zu Protokoll, dass er Grubmüller schon lange „freundschaftlich verbunden“ sei. Zeitweise agiere er „zu einem gewissen Grad als sein Kindermädchen, auch wenn er der Ältere ist“, verriet er während der Erstauflage des Prozesses im Großen Schwurgerichtssaal. Denn: Grubmüller sei sehr impulsiv, „ein Häferl“, wie man in Wien sage. Er habe ihn daher – auch in Chatnachrichten – immer wieder ermahnt, doch besser „still und leise“ zu sein. Irgendwann, so Strache weiter, habe Grubmüller ihm von seinem Ärger über den Prikraf erzählt, von Gutachten, die er hätte. Zuerst sei ihm das beim einen Ohr „rein und wieder rausgegangen“, dann habe er das Anliegen aber doch vom Rechtsanwalt Johannes Hübner (einst FPÖ-Nationalratsabgeordneter, nun Mitglied des Bundesrats) prüfen zu lassen. Das Ergebnis: Es handele sich um „einen Missstand“, gegen den man fortan angekämpft habe.

Was ist zu erwarten? Ein kurzer Prozess. Für die Neuauflage wurden nur zwei Tage anberaumt - der heutige Montag und der 24. November, an dem bereits das Urteil gefällt werden soll. Zuvor sind aber unter anderem Hübner und die blaue Abgeordnete Dagmar Belakowitsch als Zeugen geladen. Unverändert ist übrigens die Riege der Verteidiger, Strache wird (ein letztes Mal) von Johann Pauer vertreten (in Hinkunft wird ihn ein Pflichtverteidiger vertreten, da Strache nach eigenen Angaben das Geld ausgegangen ist), Walter Grubmüller von seinem Bruder, Helmut Grubmüller. Ebenfalls unverändert: Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Liveticker zum Mitlesen: