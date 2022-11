Strache-Prozess: "Man hofft ja immer, dass Neuwahlen kommen"

Live

(c) APA/HELMUT FOHRINGER

Hat sich der Ex-FPÖ-Chef der Bestechlichkeit schuldig gemacht? Ja, urteilte eine Richterin. Widersprüchlich, meinte das Oberlandesgericht. Die Folge: Der Prozess wird ab heute wiederholt - Chats inklusive. Die „Presse“ berichtet live.

Eine bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten setzte es im August 2021 für den früheren Vizekanzler und FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache im Wiener Landesgericht für Strafsachen. Der Grund: Richterin Claudia Moravec-Loidolt sah es als erwiesen an, dass er sich der Bestechlichkeit schuldig gemacht habe. Zugleich fasste Walter Grubmüller, Eigentümer der Privatklinik Währing, wegen Bestechung zwölf Monate aus. Beide Angeklagten kündigten „volle Berufung“ an. Und hatten Erfolg: Das Oberlandesgericht hob die Verurteilung auf und ordnete die Wiederholung des Verfahrens an. Die Begründung: Das Ersturteil sei widersprüchlich, entlastende Chatnachrichten seien nicht ausreichend gewürdigt worden.

Der Liveticker zum Mitlesen: