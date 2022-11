Warum Covid nicht schuld an der „verlorenen Generation“ ist

Geldmangel, Lehrermangel, Mangel an Aufmerksamkeit haben mit der Pandemie nicht immer unmittelbar zu tun. Als Ausrede ist das Virus aber stets willkommen.

Quergeschrieben: Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Mitunter gibt es bemerkenswerte Momente in einem Interview. Da sagt das Schweigen mehr aus als das gesprochene Wort. So gesehen – oder besser: gehört – diese Woche in einem Ö1-„Mittagsjournal“. Irgendwie sollte die Rektorin der Technischen Universität Wien und Präsidentin der Universitätskonferenz, Sabine Seidler, dazu gebracht werden, jene 150 Millionen Euro zu bejubeln, die plötzlich doch noch zusätzlich für die Universitäten gefunden wurden.



Zur Erinnerung: Seidler hatte mit der Schließung der TU Wien für vier Wochen gedroht, sollten die Mehrkosten durch Inflation und Energiepreise nicht berücksichtigt werden.