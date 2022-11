Warum Österreichs Klimaziele wackeln

Die Zeit zerrinnt zwischen den Fingern: Das meinen Experten, die sich mit den Ambitionen und Zielen Österreichs in der Klimapolitik auseinandersetzen.

Das Ziel steht fest: Österreich hat angekündigt und im Regierungsübereinkommen festgeschrieben, dass das Land im Jahr 2040 klimaneutral sein möchte, nicht mehr und nicht weniger. „Klimaneutral“ bedeutet „net-zero“ – es wird also nach wie vor Emissionen von Treibhausgasen geben (weil in den verbleibenden Jahren nicht alles substituierbar ist), die aber durch Treibhausgas-Senken gleicher Menge kompensiert werden. In Summe muss also eine Null unter der Treibhausgas-Rechnung stehen.

Das Ziel ist somit klar, der Weg ist alles andere als das. Den haben Experten vor kurzem in einem Fachdialog des „Umweltmanagements Austria“ kritisch unter die Lupe genommen: Was steht an, um dieses Ziel zu erreichen?