Labor wies Alkohol in "alkoholfreien" Getränken nach

Ein Gin und ein Aperitif waren nur vermeintlich alkoholfrei. Ein getesteter Kombucha wies gar 1,5 Prozent Alkohol auf.

Ein Labor in Zürich hat in fünf von 25 alkoholfreien Getränken Alkohol nachgewiesen. Der Test sollte aufzeigen, ob die auf dem Etikett gemachten Versprechen der Wahrheit entsprechen. Vermeintlich alkoholfreie Biere haben häufig einen geringen Alkoholgehalt, wie das kantonale Labor in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Gesetzlich zulässig sind bis zu 0,5 Prozent. Entsprechend würden Produkte, die 0,0 Prozent Alkohol anpreisen, einen Mehrwert bieten.

Besonders schlecht kamen der Mitteilung zufolge zwei Kombucha-Getränke weg. Ein Getränk, das als klassisch alkoholfrei gilt. Sie wiesen 1,5 Prozent Alkoholgehalt auf. Die Produzenten hätten übersehen, dass die Fermentation mit der Kombucha-Kultur, einem Pilz, Alkohol produziert.

Falsche Kennzeichnung

In einer alkoholfreien Alternative zu Gin fanden die Tester 0,6 Prozent Alkohol. Der Hersteller verwendete ein Aroma mit zu viel Alkohol als Trägerstoff. Aber auch zwei Getränke, deren Etikette mit „0,0 Prozent“ wirbt, straften sich selber Lügen. Ein angeblich alkoholfreier Gin wies 0,1, ein Aperitif 0,6 Prozent auf. Beim Aperitif kam der Alkohol aus den eingesetzten Aromen, beim Gin ist die Ursache bislang unklar.

Das Labor kritisierte auch die Kennzeichnung der Produkte. Die Beschriftung von 15 Proben sei ungenügend gewesen. Bei neun Produkten seien Teile der Deklaration oder gar alle obligatorischen Angaben nicht wie gefordert leicht lesbar gewesen. „Dies ist erstaunlich, stünde doch mehr als genügend Platz auf den Flaschen oder Dosen zur Verfügung, um alle Informationen klar und deutlich anzubringen“, hieß es vonseiten des Labors.

