68 Mrd. Euro Vermögen von Russen erfasst

Allein 50 Milliarden Euro davon in Belgien.

Brüssel. Die Europäische Union hat bisher russische Vermögenswerte im Umfang von 68 Milliarden Euro beschlagnahmt. Das berichtet die Onlinezeitung „Politico“ unter Berufung auf eine interne Berechnung der Europäischen Kommission. Der Löwenanteil davon entfällt auf Belgien, wo rund 50 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren wurden. Dahinter folgt Luxemburg mit 5,5 Milliarden Euro. Diese beiden Länder plus Italien, Irland, Deutschland, Frankreich und Österreich machen gemeinsam mehr als 90 Prozent des Betrags aus.



Allerdings wisse die Union nicht, welcher Anteil der russischen Währungsreserven in der EU eingefroren sei. Das Dokument der Kommission führt die geschätzte Zahl von 33,8 Milliarden Euro an, fügt dem aber den Hinweis hinzu, dass dieser Betrag „derzeit geprüft wird, also nicht zitiert werden soll“.



Seit der Eskalation des Vernichtungskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar hat die Union acht Sanktionspakete beschlossen. Sobald der Rat einem entsprechenden Vorschlag zustimmen und die Umgehung von Sanktionen zur EU-weit zu ahndenden Straftat machen wird, könnten diese Vermögenswerte auch nach Gerichtsurteil eingezogen und verwertet werden. (GO)