Seit 1961 mehr als 86.000 Verkehrstote

Die Zahl der zugelassenen Autos steigt, jene der Opfer sinkt, vor allem wegen Sicherheitssystemen.

Wien. Schätzungen der WHO zufolge kommen jährlich rund 1,3 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. In Österreich sind seit Beginn ihrer Erfassung im Jahr 1961 mehr als 86.000 Menschen gestorben.

Auf Initiative der Vereinten Nationen wird jeden dritten Sonntag im November (heuer am 20. November) der Weltgedenktag für Straßenverkehrsopfer begangen. Obwohl die Zahl der in Österreich zugelassenen Autos seit 1960 von knapp 400.000 auf fast 5,1 Millionen gestiegen ist, ist die Zahl der Verkehrstoten laut Statistik Austria seit 1975 um 85 Prozent gesunken. Verantwortlich dafür sind laut ÖAMTC gesetzliche Verschärfungen, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, eine effizientere Rettungskette, verbesserte Notfallmedizin und technische Entwicklungen.





Längst sind Airbags und aktive Fahrsicherheitssysteme wie ABS Teil der Serienausstattung. Ab 2024 müssen alle neu zugelassenen Pkw zudem mit einer Reihe weiterer Fahrassistenzsysteme wie Notbremsassistenten, Müdigkeitswarner und Spurhalteassistenten ausgestattet sein. Diese technologischen Fortschritte gewähren zwar Autofahrern Sicherheit, ungeschützten Verkehrsteilnehmern wie Radfahrern und Fußgängern stehen sie aber nicht zur Verfügung. Seit 2010 ist die Zahl der tödlich mit dem Fahrrad verunfallten Personen um 56 Prozent gestiegen. (APA)