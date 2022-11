Freiluft-Klassenzimmer statt Lehrerparkplatz

Der Platz vor dem Schulgebäude in der

Pfeilgasse wurde begrünt und verkehrsberuhigt.

Wien. An den ehemaligen Lehrerparkplatz erinnert hier in der Pfeilgasse in der Josefstadt nicht mehr viel: Denn rund 2700 Quadratmeter Asphalt, auf denen jahrelang die Lehrer der Volks- und Mittelschule Pfeilgasse ihre Autos geparkt hatten, wurden soeben fertig umgestaltet, verkehrsberuhigt und begrünt.



Am Freitag wurde der Platz vor der Schule offiziell eröffnet: Neun sogenannte XL-Bäume sollen künftig im Sommer für Schatten und Abkühlung sorgen, drei davon stehen direkt vor dem Schulgebäude, zudem gibt es mehrere Großsträucher und Beete, die den Platz begrünen sollen. Auch das Schulgebäude hat nun eine Fassadenbegrünung bekommen. Ein Wasserspiel auf dem Platz soll an heißen Tagen zusätzlich kühlen.



Teile des neu gestalteten Bereichs in der Pfeilgasse wurden nach dem Schwammstadtprinzip errichtet: Regen- oder auch das Frischwasser des Wasserspiels können so in einen unterirdischen Speicher abrinnen, der wiederum die Bäume am Platz bewässert. Die neue, helle Pflasterung, wie sie bereits auch bei anderen umgestalteten Straßen in Wien verwendet wurde, soll verhindern, dass sich der kleine, neue öffentliche Raum zu sehr aufheizt.

Kein motorisierter Verkehr

Denn als solcher ist der Bereich natürlich gedacht: Er soll als Aufenthaltsraum genutzt werden, nicht nur, aber natürlich auch von den Kindern der beiden Schulen, die nun quasi einen neuen, von Grünflächen und Sitzgelegenheiten – darunter auch Sitz-Hüpf-Hocker – umrandeten Schulvorplatz bekommen haben. Die Idee: Den Vorplatz können die Schulen, die auf den Lehrerparkplatz verzichtet haben, künftig auch als Freiluftklasse nutzen.



Der neue Straßenbereich ist ab sofort frei von motorisiertem Verkehr, nur Einsatz- und Lieferfahrzeuge dürfen weiterhin zufahren. Der Radweg wurde ebenfalls neu gestaltet und sicherer gemacht. (mpm)