WM in Wien: Boykott oder Fußballfieber?

Kälte, moralische Bedenken und Weihnachtsgeschäft: Viele Wiener Wirte haben sich gegen eine Übertragung der Fußball-WM entschieden. Ein paar Lokale gibt es aber doch, in denen man gemeinsam schauen kann.

Wien. Es ist eine Weltmeisterschaft wie keine andere. Bei der Fußball-WM der Herren, die am Sonntag in Katar startet, will nicht so wirklich jene Feierstimmung aufkommen, die sonst derartige Großereignisse begleitet. Auch in Wien nicht.



Denn große Public-Viewing-Veranstaltungen wird es heuer in der Stadt, wie auch in anderen Bundesländern, nicht geben. „Zu dieser WM finden keine nennenswerten, größer ausgerichteten PV-Veranstaltungen statt“, heißt es dazu vom ORF, der die Lizenzen für größere öffentliche Übertragungen vergibt.