Nancy Pelosi macht Platz für die neue Generation

Nancy Pelosi geht – nach 20 Jahren als Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Wer ist das Führungspersonal der nächsten Generation?

New York/Washington, D. C. Es ist ein kleiner Gag unter internetaffinen jungen Demokraten. „Ich habe dich am Montag gefragt, ich habe dich am Dienstag gefragt, ich habe dich am Mittwoch gefragt, ich habe dich am Donnerstag gefragt, es tut mir wirklich leid, dich heute noch einmal fragen zu müssen“, steht auf dem E-Mail-Bildschirmfoto.



„Ich werde es nicht schönreden, aber . . . WENN WIR BIS MITTERNACHT NICHT 2000 MEHR SPENDEN ERREICHEN, GEHÖRT DIE ZUKUNFT DER USA DEN REPUBLIKANERN.“ E-Mails von Nancy Pelosi: Regelmäßig landeten sie in den Postfächern demokratischer Unterstützer, und für die jungen Wähler – jene, die den Demokraten heuer unter anderem die Midterm-Wahl retteten – waren sie ein Zeichen dafür, wie weit weg die 82-jährige Parteiführerin im Repräsentantenhaus von ihrer Wählerschaft war.



Mit den E-Mails ist jetzt jedenfalls Schluss. Pelosi gab am Donnerstag ihren Rückzug aus der Chefposition im Repräsentantenhaus bekannt. Nach 20 – durchaus bemerkenswerten – Jahren. Übernehmen soll ein 30 Jahre Jüngerer: Hakeem Jeffries. Der New Yorker Abgeordnete kündigte seine Kandidatur am Freitag an. Es ist so gut wie fix, dass Jeffries von seinen Kollegen gewählt werden wird.

Erster schwarzer Führer im Kongress