Iranische Filmemacherin Shirin Neshat: „Diese Regierung muss weg“

Die iranische Exil-Künstlerin Shirin Neshat setzt sich in ihrer Arbeit insbesondere mit der Lage von Frauen in der muslimischen Welt auseinander.

Die iranische Filmemacherin Shirin Neshat erzählt im Interview über ihre Träume von Iran. Sie ist dabei überwältigt vom Mut der iranischen Frauen, sich waffenlos gegen das Mullah-Regime zu stellen. In ihrem neuen Film, „Land of Dreams“, parodiert sie Amerika.

Sie ist die wohl bekannteste Künstlerin Irans, ist Fotografin, Opernregisseurin, Filmemacherin. Seit mehr als 45 Jahren lebt Shirin Neshat im Exil. Berühmt wurde sie mit Fotos von verschleierten und bewaffneten Frauen, deren Körper sie mit Poesie beschriftete. Mittlerweile lotet die 65-Jährige die Rollen der Frauen in multiplen visuellen Disziplinen aus, wie in ihrem neuen Film „Land of Dreams“ (ab 22. November im Kino).

Mit der Protestbewegung, die seit mehr als zwei Monaten in Iran tobt, ist Neshat die verloren geglaubte Heimat wieder schmerzlich nahe gerückt. Wir sprachen mit der persischen Künstlerin per Video über die Freiheitsbewegung, die von Frauen angeführt wird – ein in jeder Hinsicht erstaunlicher Kampf gegen Unterdrückung, Terror und Tod.

Frau Neshat, Ihre Kunst war von jeher von zweierlei inspiriert: von Ihrer Ehrfurcht vor Frauen und Ihrer Beziehung zu Ihrem Heimatland. Wenn Sie auf die Ereignisse der vergangenen Wochen zurückblicken, haben die Courage und Stärke der persischen Frauen selbst Sie überwältigt?

Shirin Neshat: Mit dieser Frage treffen Sie den Nagel auf den Kopf. Es stimmt, ob in der Fotografie, im Film oder der Videokunst, die iranischen Frauen haben schon immer meine Neugier beflügelt. Generation um Generation brauchten sie Stärke und Widerstandsvermögen, weil sie mit dem Rücken zur Wand standen. Daher mussten sie ein hohes Maß an Kreativität entwickeln, wie die talentierte Schriftstellerin Forugh Farrokhzad, die in eine Zeit voller Umbrüche hineingeboren wurde, mit Konventionen brach und erstmals weibliche Lust in der Literatur thematisierte. Oder auch Shahrnush Parsipour, auf deren Buch mein Film „Women without Men“ beruht, sie wurde erst ins Gefängnis, dann in eine Nervenklinik gesperrt, bis sie ins Exil fliehen konnte, wo sie in Armut lebte. Meine Faszination für iranische Frauen ist fast schon obsessiv, ich bewundere sie für ihre Kreativität und ihre Vorstellungskraft, die sie unter sehr komplizierten Lebensumständen entwickeln mussten. Diese Frauen wurden zu meinen Idolen.

Dann kennen Sie diesen Löwenmut?