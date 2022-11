Tesla ruft in den USA 321.000 Autos zurück

Einige Autos der Modelle 3 und Y hätten Probleme bei der heckleuchte, teilt der Konzern mit.

Der Elektroautobauer Tesla ruft wegen einer Fehlfunktion der Rücklichter 321.000 Fahrzeuge in den USA zurück. Bei einigen Autos der Modelle 3 und Y könnten die Heckleuchten ausfallen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens an die Autobahnbehörde NHTSA. Der Mangel solle mit einem Software-Update behoben werden. Tesla hat NHTSA-Daten zufolge im laufenden Jahr in den USA bereits 19 Rückrufe bekannt gegeben, die insgesamt 3,7 Millionen Fahrzeuge betreffen.

(APA/Reuters)