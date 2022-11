Fußball-WM: Frankreich muss auf Benzema verzichten

Der Stürmerstar hat sich am Oberschenkel verletzt und muss nun drei Wochen pausieren. „Die Vernunft sagt mir, meinen Platz jemandem zu überlassen, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen", ließ er wissen.

Titelverteidiger Frankreich muss bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Der 34-Jährige fällt wegen einer Verletzung im linken Oberschenkel aus, wie der französische Verband am Samstagabend nach Untersuchungen mitteilte.

Benzema hatte zuvor beim Training in Doha einen stechenden Schmerz verspürt und musste die Einheit abbrechen. Der Angreifer von Real Madrid verletzte sich den Angaben zufolge am Quadrizeps und muss nun drei Wochen pausieren. Er habe in seinem Leben noch nie aufgegeben, aber nun müsse er an seine Mannschaft denken, schreibt Benzema in einem Posting in den sozialen Medien - „so wie immer.“ Und weiter: „Die Vernunft sagt mir, dass ich meinen Platz für jemanden räumen muss, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen.“

"Ich bin extrem traurig für Karim, der diese WM zu einem großen Ziel gemacht hat", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps in der Mitteilung des Verbands. "Trotz dieses erneuten Rückschlags für das französische Team habe ich volles Vertrauen in meine Mannschaft. Wir werden alles tun, um die immense Herausforderung zu meistern, die auf uns wartet", fügte Deschamps hinzu.

Die Franzosen starten am Dienstag gegen Australien ins Turnier. Weitere Vorrundengegner der Franzosen sind am 26. November Dänemark sowie am 30. November Tunesien.

(APA/dpa/Red)