Einkaufswagen als Gefahr: Kunde erhält Schadenersatz

Ein Mann war beim Abstellplatz für die Wagen über ein Rohr gestolpert. Vor Gericht erstritt er Geld.

Wien. Viele Freuden blieben einem im Lockdown-Winter 2021 nicht. Aber für seine Grundbedürfnisse einkaufen gehen konnte man immer, so auch Anfang Februar des Vorjahres. Der Einkauf eines Mannes zu dieser Zeit sollte aber erst recht wieder ein Fall für das Gesundheitssystem werden. Nachdem er seinen Einkaufswagen in die Remise geschoben hatte, war der Mann zu Sturz gekommen. Für die Unfallfolgen forderte er 11.700 Euro ein.



Aber inwieweit war der Kunde selbst schuld an seinem Unglück? Eine Frage, bei der sich die Gerichte nicht einig waren.