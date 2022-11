Warschau im Dauerclinch mit dem großen Nachbarn

Die polnische Regierung lässt keine Gelegenheit aus, um über die deutsche Politik zu maulen. Was verspricht sie sich davon?

Außenpolitisch hat es die Bundesrepublik Deutschland nicht leicht: Agiert Berlin besonnen, umsichtig und zurückhaltend, kommt sofort der Vorwurf der Führungsschwäche, Hilflosigkeit, ja Feigheit. Tritt Berlin in der Außenwelt hingegen initiativ, souverän und selbstbewusst auf, kommt augenblicklich Kritik an der Überheblichkeit, Eigensinnigkeit und Hybris der Deutschen.



Größere und kleinere Nachbarn sind besonders sensibel, wie und wohin sich der deutsche Riese gerade bewegt – vor allem jene, die in der Vergangenheit schon einmal unter seine Räder geraten sind. Das ist normale historische Befindlichkeit: Kleinere Länder, die es mit dominanten Nachbarn zu tun haben, entwickelten stets Abwehrreflexe. Was Deutschland betrifft, ist die Renitenz nirgends so ausgeprägt wie in Polen.