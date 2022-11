Viele Pensionisten wollen oder müssen weiterarbeiten, und auch der Arbeitsmarkt braucht sie dringend. Steuern und Sozialversicherungsabgaben aber schmälern den Verdienst beträchtlich. Jetzt kommt Bewegung in die Sache, wie die „Presse“ erfahren hat.

Wien. Wir – zumindest die Menschen in den Industrieländern – werden immer älter, und wir fühlen uns immer jünger. 60 ist das neue 50, 70 das neue 60, heißt es.



Gleichzeitig steigt die Zahl der „Best Ager“ (wer sagt schon noch Senioren?), weil nun die Babyboomer-Generation in den Ruhestand tritt. Allein in Österreich wird der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von derzeit 19,5 auf 29,6 Prozent im Jahr 2100 steigen. Das belastet das staatliche Pensionssystem enorm und wird künftig kaum mehr zu stemmen sein, warnen Ökonomen seit Jahren. Zumal hierzulande das Pensionsantrittsalter im europäischen Vergleich niedrig ist und außerdem die Angleichung des Antrittsalters der Frauen an jenes der Männer noch Jahre dauert.

Schon jetzt wendet der Staat 14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder rund 23,2 Milliarden Euro auf, um die Finanzierungslücke aus dem Umlagesystem zu schließen. Bis 2026 wird dieses Defizit laut Agenda Austria auf 33 Milliarden steigen. Aber nicht nur der Staat hat ein Problem. Bei vielen Menschen reicht die Pension nicht, um das tägliche Leben zu finanzieren, geschweige denn sich ein gutes Leben bzw. einen hohen Lebensstandard zu leisten. Was also tun? Dazuverdienen ist die Antwort. Wäre da nicht ein großes Problem. In das aber jetzt Bewegung kommt, wie die „Presse“ erfahren hat.