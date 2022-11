Unter Raben: Verdis „Macbeth“im Dunkeln

Barrie Koskys Inszenierung wurde an der Staatsoper wiederaufgenommen.

Eine gekrümmte Gestalt am Boden, von Rabenkadavern bedeckt, nackte Hexen, ein schwarzer Tunnel als alles beherrschendes Bühnenbild: In Barrie Koskys 2021 aus Zürich in die Staatsoper importierter Inszenierung von Verdis „Macbeth“ herrscht pure Düsternis, nicht nur Raben erinnern an Hitchcock. Oft bringen die Unheil verheißenden Vögel, deren Federn im Finale auch aus Macbeths Körper herausgerissen und in die Luft geworfen werden, den Tod. Bedrohung und Prophezeiung kommen von einem nackten Statistenpulk, der Chorgesang anfangs von den seitlichen Gassen, was die mystische Stimmung noch unterstreicht.