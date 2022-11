Das Lehrstück für die arabischen Autokraten

Auch andere Golfstaaten planen sportliche und politische Großereignisse – von der Klimakonferenz über die WM 2030 bis zu den asiatischen Winterspielen.

Istanbul. Wenn in Katar der Fußball rollt, schauen die reichen und ebenfalls autokratisch regierten Nachbarländer genau hin. Auch sie wollen in den kommenden Jahren mit sportlichen und politischen Weltereignissen auftrumpfen. Das Beispiel Katar zeigt Staaten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien aber auch, dass das Interesse der internationalen Öffentlichkeit viel Kritik an Menschenrechtsverletzungen und anderen Missständen mit sich bringen kann.



Neue Stadien, Autobahnen und Metro-Verbindungen wurden für die WM aus dem Boden gestampft. Die Stadien werden wegen der hohen Temperaturen von mehr als 30 Grad klimatisiert, was nach Angaben der katarischen Behörden klimaneutral geschehen soll: Kurz vor der WM nahm Katar eine Solaranlage von 800 Megawatt in Betrieb, die Strom für den Betrieb der Klimaanlagen in den Arenen liefern soll.



Sonne, viel Geld und die Bereitschaft, es auszugeben, gibt es auch in den VAE und Saudiarabien. Der saudische Thronfolger, Mohammed bin Salman, gehörte am Wochenende zu den ersten hochrangigen Gästen, die in Katar eintrafen.