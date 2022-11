FTX–Skandal weitet sich aus

In Miami wurde die erste Sammelklage gegen Gründer Sam Bankman-Fried eingereicht.

Die Schuldensumme beläuft sich auf 3,1 Milliarden Dollar und zieht die Kryptobank BlockFi mit in den Abgrund.

Wien. Zehn Tage nach der Insolvenzeröffnung der Kryptobörse FTX lässt sich immer mehr die Tragweite des Skandals erkennen: FTX schuldet ihren 50 größten Gläubigern nach eigenen Angaben fast 3,1 Milliarden Dollar. Allein auf die zehn größten Geldgeber würden etwa 1,45 Milliarden Dollar entfallen, geht aus am Wochenende veröffentlichten Gerichtsunterlagen in den USA hervor.



Für den Firmengründer Sam Bankman-Fried hat die Angelegenheit auch ein persönliches juristisches Nachspiel: In Miami wurde bereits die erste Sammelklage gegen ihn eingereicht.