Kleinanleger mit Zugang zu Risikokapitalfonds

Investments in Risikokapital versprechen hohe Renditen, aber Privatanlegern war dieser Markt bislang verschlossen. Das ändert sich nun mit einem neuen Private-Equity-Fonds.

Wien. Bislang sind private Beteiligungen an Unternehmen, also Private Equity, noch nicht im gängigen Portfolio der Österreicherinnen und Österreicher angekommen. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt belegt Österreich innerhalb Westeuropas den letzten Platz. Diese Schwelle der Skepsis soll eine Kooperation zwischen dem Venture-Capital-Fonds Speedinvest und der Erste Bank durchbrechen. Denn Speedinvest setzt einen neuen Start-up-Fonds – ihren vierten – auf, und dieser beinhaltet ein Novum: Investitionen sind schon ab 100.000 Euro möglich, bisher lag die Grenze bei mindestens 250.000 Euro. „Das ist für Speedinvest eine großartige Gelegenheit, neue Investoren von unserem Produkt zu überzeugen“, sagt Oliver Holle, CEO von Speedinvest, bei einem Pressegespräch, gemeinsam mit Maximilian Clary und Aldringen, Head of Private Banking und Wealth Management bei der Erste Bank Österreich.

Speedinvest investiert vor allem in der Frühphase und weist im Portfolio sechs Unicorns aus: Bitpanda, GoStudent, Tier, Open, Wayflyer und Wefox. Pro Jahr schaue sich Speedinvest mehr als 10.000 neue Start-up-Ideen an, die vielverspechendsten davon belaufen sich jedoch nach eigenen Aussagen nur auf 20 bis 30 Stück.

Schwelle bei 100.000 Euro