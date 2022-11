FPÖ fordert Gaspreisbremse nach deutschem Vorbild

Österreichs gasintensive Industrie brauche ein Hilfspaket, um noch konkurrenzfähig zu sein, meint FPÖ-Chef Herbert Kickl. Sonst drohen Betriebsschließungen, Massenarbeitslosigkeit, Kaufkraftverluste und soziale Verwerfungen.

FPÖ-Chef Herbert Kickl fordert von der Bundesregierung eine Gaspreisbremse, wie es sie in Deutschland bereits gibt. Österreichs Industrie stehe "in einem beinharten internationalen Wettbewerb", wenn sie aufgrund hoher Energiekosten nicht mehr wettbewerbsfähig wäre, "dann drohen Betriebsschließungen, eine Rekordarbeitslosigkeit, Kaufkraftverluste sowie soziale Verwerfungen", schreibt Kickl in einer kleinen Aussendung am Montag.

"Eine halbherzige Strompreisbremse für Haushalte ist bei weitem nicht ausreichend", meint Kickl. Österreichs gasintensive Industrie brauche ein Hilfspaket, um auch 2023 noch konkurrenzfähig zu sein. Sonst drohe die Abwanderung von Industriebetrieben - unter anderem nach Deutschland, wenn dort Gas billig gehalten wird, warnt Kickl und fügt seine Forderung an, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu beenden. Die schwarz-grüne Regierung müsse daher „ein Modell nach deutschem Vorbild" auch für die heimischen Industriebetriebe ins Leben rufen.

(APA/red.)