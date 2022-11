Bequemer Gratismut grassiert

Einwurf. Die Heuchelei feiert Triumphe. Vor allem in Deutschland. Die Boykottaufrufe gegen die Fußball-WM in Katar sind lächerlich.

Der Autor: Eckhard Jesse ist emeritierter Professor für Politikwissenschaft an der TU Chemnitz und leidenschaftlicher Fußballfan.

Die am Sonntag begonnene Fußball-WM im muslimisch geprägten Katar, einem reichen und autoritär regierten Emirat, das die Menschenrechte wenig achtet, steht unter keinem guten Stern. Die Vergabe an das Land durch das Fifa-Exekutivkomitee war und ist von Korruptionsvorwürfen überschattet. Was aber jetzt – im Vorfeld der Spiele – an Erregung hochkocht, spottet jeder Beschreibung. Auf Bannern heißt es, in Anspielung auf das Schicksal von Wanderarbeitern in Katar: „Wer auch nur ein WM-Spiel schaut, macht sich mitschuldig an Zigtausenden Toten“ – wobei über die Zahl der Toten durchaus große Unklarheit herrscht: Und wer kein Spiel schaut? Diese Boykotts sind lächerlich.