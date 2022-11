"Neue Beine" für das Heeresgeschichtliche Museum!

Ein staatliches Museum wie eine Geheimdienstorganisation: Die Probleme rund um HGM-Direktor M. Christian Ortner werden sichtlich nicht weniger. Warum sollte Tanner also keinen anderen wählen?

Fünf Seiten lang ist der Beschwerdebrief, der über die Bundesheergewerkschaft Verteidungsministerin Klaudia Tanner (und Ö1) übermittelt wurde. Auch der „Presse“ liegt er vor. Zwölf (in dieser Version anonyme) Mitglieder der Belegschaft des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) haben ihn unterschrieben. Sie alle sind bereit, schreiben sie, die Vorwürfe unter Eid zu bestätigen. Was darin über Direktor Mario Christian Ortner zu lesen ist, kann als verstörend bezeichnet werden: Es wird von Kameraüberwachung und schwerem Mobbing berichtet, von einem „Klima der Angst, der Drohungen und der Konflikte“, das „zu massiven psychischen Belastungen“ führt, wovon die vielen Krankenstände zeugen. Der Ton ist verzweifelt. Er beruht darauf, dass Ortner, der seit 2005 das Museum führt, bei der Ausschreibung der Leitung wieder in den Dreiervorschlag kam. Aus dem die Ministerin wählen kann – oder nicht.

Die Geschichte ist aus museologischer und kulturpolitischer Sicht äußerst erstaunlich: Seit Jahren wird Kritik gegen Ortners Führungsstil, gegen sein Konzept (zu rechts oder fehlend) geäußert. 2020 gab es einen Rechnungshofbericht, der „massive“ Probleme aufzeigte. Der Präsident des Österreichischen Museumsbunds, Wolfgang Muchitsch, leitete eine Expertenkommission und kam zum Schluss: „Es ist doch keiner mit diesem Museum zufrieden.“ Worauf Tanner verlautbarte, das Museum „auf neue Beine“ stellen zu wollen.