Buchhandlung Kunterbuch sperrt zu

Kinderbuchinstitution am Stubenring wird aus privaten Gründen geschlossen. Bis 24. Dezember können noch Bücher erworben werden.

Sie war in den vergangenen Jahren zu einer Institution geworden, was Kinderbücher angeht: Die Buchhandlung Kunterbuch am Stubenring. Wer dort bisher seine Bücher erworben hat, muss sich allerdings bald um ein anderes Geschäft umschauen: Kunterbuch schließt. „Am 2. November 2004 begann unsere spannende Reise mit dem Kunterbuch“, heißt es auf der Homepage. „Doch nun ist es Zeit, den Büchern des Lebens ein neues hinzuzufügen.“