Fußballlegenden im Zweikampf: Messi und Ronaldo für Luis Vuitton

Für die neue Kampagne des Luxushauses Luis Vuitton inszeniert Annie Leibovitz eine alte Feindschaft vor der Kamera neu: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo duellieren sich im Schach.

Dass Fußballer für mancherorts der Inbegriff von Coolness sind, ist nichts Neues. Als Kampagnengesichter von Düften, Luxus- oder Sportmarken sind Kicker schon seit Jahrzehnten auf dem Werbemarkt erfolgreich. Der Aufstieg in den Rang der Weltstars, kommt für Fußballspieler quasi selbstverständlich mit dem sportlichen Erfolg, auch wenn so manche Ikone in den späteren Jahren der Karriere auf fragwürdige Inszenierungen setzt ...

Den Personenkult, der Fußballspieler eines gewissen Kalibers umgibt, macht sich auch die neue Werbekampagne der Luxusmarke Luis Vuitton zunutze. Kult-Fotografin Annie Leibovitz inszeniert unter dem Motto „Victory is a state of mind“ gleich zwei Fußballgötter schachspielend mit Luis-Vuitton-Gepäck: Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Als Schachbrett dient dabei ein umfunktionierter Koffer im klassisch braun-beigen Damier-Muster.

Messi und Ronaldo bei einem etwas anderen Match. LV/ Annie Leibovitz

Mit der Kampagne werden - passend zum zeitgleichen WM-Start in Katar - gleich zwei ältere Fußballgeschichten referenziert. Zum einen holte Leibovitz bereits 2010 eine frühere Generation an Fußballlegenden für Luis Vuitton vor die Kamera: Damals trafen sich Pelé, Maradona und Zinédine Zidane rund um einen Tischfußballtisch.

Die allseits bekannte Rivalität auf dem Fußballfeld zwischen Messi und Ronaldo hatte scheinbar auch Auswirkungen auf die Entstehungsgeschichte des Fotos. So wurden die beiden Fußballer vermutlich jeweils getrennt abgelichtet, wie ein von Luis Vuitton zuerst veröffentlichtes und später wieder offline genommenes Video nahelegt.

Und auch eine Schach-Anspielung versteckt sich in dem Sujet, wie Schachweltmeister Magnus Carlsen auf Twitter aufklärte. Die Stellung der Schachfiguren sei einer Partie zwischen Carlsen und Hikaru Nakamura, einem weiteren Weltklasse-Schachspieler, nachempfunden.

Instagram-Rivalen

Cristiano Ronaldo, schon seit geraumer Zeit einer der ganz großen Player auf Instagram, gelang es mit der Kampagne sogar, die 500 Millionen Follower-Marke zu überschreiten. Getaggt haben sich die beiden Rivalen auf Instagram allerdings nicht, als sie das Werbesujet auf ihren jeweiligen Kanälen posteten. Aus der gekonnten Inszenierung einer Feindschaft lässt sich zwar noch jede Menge Profit schlagen - eine Freundschaft entsteht deswegen noch lange nicht.

(red)